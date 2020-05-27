Третина малих бізнесів через карантин втратили більше 50% доходів

33% малих підприємств повідомляють про 50-75% втрат від доходів та значне зростання дебіторської заборгованості.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед учасників проекту Unlimit Ukraine, який об’єднує мікро- та малих підприємців.

Зазначається також, що ще 44% підприємств зазнали до 50% втрат від доходів, а 7% – розглядають варіант закриття. Лише у 14% не відбулося жодних змін у роботі або дохід навіть зріс.

Щоб досягнути докарантинних темпів розвитку, 38% підприємців знадобиться один рік, 25% - два та більше роки, 19% - близько шести місяців. Тільки 3% повідомили, що рівень розвитку їхнього бізнесу не змінився.

«Допомогти у відновленні компаніям можуть такі заходи підтримки від держави – зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, надання більш дешевого кредитного ресурсу та скасування штрафних санкцій за податкові порушення до кінця року», — йдеться у повідомленні ЄБА.

48% компаній вдалося зберегти заробітну плату персоналу у незмінному вигляді, тоді як 29% були змушені скоротити розмір оплати праці, а ще 19% – відправити працівників у неоплачувану відпустку.

Зберегти персонал компанії у незмінному складі змогли 59% підприємств, 33% компаній торкнулося скорочення, а 6% навіть зараз шукають нових працівників.

При цьому 54% компаній заявили, що відновлять свою офлайн діяльність протягом травня-червня. Водночас 60% підприємців розглядають можливість повного чи часткового переходу на віддалений режим роботи. Окрім гнучкості в роботі, це ще й спосіб скоротити витрати на оренду офісу.

«Якщо порівняти аналогічні опитування, які провела Асоціація серед представників великого та малого бізнесу, ми бачимо, що запас міцності малих підприємців, на жаль, виявився доволі обмеженим. Економічні наслідки пандемії вдарили перш за все по фінансових результатах компаній, які є набагато гіршими, ніж у великого бізнесу. Також у малого бізнесу значно менше можливостей для утримання співробітників та оплати праці на докарантинному рівні. Водночас, ми бачимо, що малий бізнес є більш гнучким, тоді як великі компанії розглядають тільки частковий перехід в онлайн, то МСБ підприємці готові до тотальної діджиталізації, якщо дозволяє вид діяльності», – коментує менеджер проєкту Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації Олена Еро.

Опитування проводилось у період з 15 по 21 травня 2020 року. У ньому взяли участь 111 учасників – представників малого та середнього бізнесу.