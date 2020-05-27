Кабмін продовжив заборону на експорт протиепідемічних товарів, попри обіцянку її скасувати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні уряду.

При цьому зазначається, що зі списку заборонених до експорту протиепідемічних товарів виключили костюми та халати деяких категорій.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства обіцяли переглянути своє рішення щодо заборони експорту товарів протиепідемічного призначення. За словами заступника міністра мінекономрозвитку – торгового представника України Тараса Качки, у Мінекономрозвитку не відкидали можливості зняти заборону навіть раніше 1 червня.

Також повідомлялося, що у зв’язку з введенням Кабінетом міністрів 11 березня обмеження на експорт товарів протиепідемічного призначення, українські виробники цих засобів не можуть реалізовувати свою продукцію на ринки іноземних держав. При цьому, вони не отримують замовлень і від МОЗ України.

До переліку заборонених для експорту товарів увійшли медичні маски, захисні окуляри, респіратори, медичні рукавички, лабораторні костюми і т.д.