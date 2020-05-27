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27
Ср., трав.
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Трансормація Бізнесу

Fitch Ratings погіршило прогноз падіння світового ВВП до 4,6%

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз падіння світового ВВП у 2020 році до 4,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт агентства.

Наголошується, що світу потрібно буде чимало часу, щоб відновитися після кризи, викликаної пандемією.

«Ми навряд чи досягнемо передвірусних рівнів ВВП до середини 2022 року в США і значно пізніше в Європі. Ми додатково зменшили наш прогноз світового ВВП на 2020 рік до -4,6% з -3,9%», – заявили в агентстві.

При цьому наголошується, що незважаючи на зростання економічних наслідків пандемії, прогнози Fitch починають демонструвати «незначні ознаки стабілізації».

«Рівні активностей повинні почати рости в майбутні місяці, за умови, що під час ослаблення карантину буде попереджено різке відновлення випадків зараження коронавірусом», – повідомили в Fitch.

Зазначається, що у квітні Fitch очікувала падіння світової економіки на 1,9%.

прогноз США Європа Fitch ВВП