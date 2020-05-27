З 1 червня в Україні запрацюють нові форми заяв для реєстрації юросіб та ФОПів

Міністерство юстиції України затвердило нові форми заяв, що подаються для державної реєстрації – вони почнуть діяти з 1 червня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, нововведення відбудеться з метою спрощення реєстраційної процедури, забезпечення зручного та інтуїтивного пошуку необхідної форми заяви, полегшення та прискорення процесу заповнення відповідних документів.

Зазначається, що замість нинішніх 24-х форм заяв з 1 червня 2020 року буде використовуватися лише дев'ять – вони згруповані переважно за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії.

Відтепер, наприклад, щодо фізичної особи-підприємця, незалежно від дій, які необхідно провести (реєстрація ФОП, включення відомостей про ФОП до реєстру, зміни відомостей чи припинення), завжди подається одна затверджена форма заяви.

Основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації,такі:

1) заява заповнюється друкованими літерами;

2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;

3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;

5) відомості про кінцевого бенефіціарного власника засновника юридичної особи заповнюються та в подальшому оновлюються виключно у разі наявності серед засновників/учасників юридичної особи іншої юридичної особи;

6) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи під час державної реєстрації змін чи реорганізації юридичної особи заповнюються виключно у разі, коли такі відомості потребують оновлення у зв’язку з певними змінами відомостей;

7) заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для державної реєстрації припинення юридичної особи окрім обов’язкового внесення відомостей про ідентифікаційний код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. Аналогічно і при державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем).

Також зазначається, що з 1 червня 2020 року заяви обрання спрощеної системи оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій «не працюватимуть» – потрібно дочекатися спеціального оголошення Мін'юсту.

До появи такого оголошення як і раніше, у разі виявлення заявником бажання обрати спрощену систему оподаткування та/або зареєструватися платником податку на додану вартість та/або включитися до Реєстру неприбуткових установ та організацій слід подавати окрему реєстраційну заяву.

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про номер телефону та/або адресу електронної пошти засновника/учасника, керівника чи члена керівного органу юридичної особи буде здійснюватися після доопрацювання програмних засобів цього реєстру.

Також для зручності заявників Міністерство юстиції України розробило зразки заповнення заяв за найбільш популярними реєстраційними діями. З ними можна ознайомитися за цим посиланням.