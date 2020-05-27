Укрзалізниця створить нову філію для отримання прибутку з вокзальних площ

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

Головна мета компанії — зробити вокзали ефективними та вивести їх на беззбитковий рівень.

За словами директора з стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ «Укрзалізниця» Антона Саболевського, таке рішення викликане необхідністю удосконалення системи управління вокзалами, підвищення ефективності їхньої діяльності, зокрема, за рахунок мінімізації дублюючих функцій.

«До головних цілей відноситься і скорочення фінансових витрат, вихід на рівень беззбитковості та, згодом, отримання прибутку. Досягти цього планується, зокрема, за рахунок розвитку комерційних площ», – сказав він.

Реорганізацію вокзального господарства планується провести у два етапи: спершу до філії будуть передані вокзали, які наразі знаходяться в управлінні філії «Пасажирська компанія» (найбільші комплекси – позакласні та 1-го класу). На другому етапі будуть передані вокзали 1–3 класів, після чого, з метою оптимізації структури управління, планується визначити 14 базових вокзалів, завдяки чому планується централізувати фінансові, кадрові, юридичні та інші функції.

Персонал для нової філії буде оформлений шляхом переводу з інших підрозділів: «Пасажирська компанія», «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», регіональних філій.

Антон Саболевський зазначив, що подібна система запозичена у німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. У складі цього холдингу є окрема компанія, що опікується вокзалами – DB Netze Stations, яка за 2019 рік отримала прибуток EBITDA у розмірі 349 млн євро. Разом з тим, за підсумками 2019 року негативний фінансовий результат діяльності вокзалів АТ «Укрзалізниця» становив близько 800 млн грн.

Також повідомляється, що на балансі АТ «Укрзалізниця» знаходиться 106 вокзалів, 75 з яких – на балансі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», 21 – філії «Пасажирська компанія», 10 – регіональних філій.