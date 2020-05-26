ОГХК повністю зупинила відвантаження продукції

Т.в.о. голови правління Об'єднаної гірничо-хімічної компанії Пітер Девіс повністю припинив з 16 травня 2020 року відправку продукції, як на експорт, так і внутрішній ринок.

Про це йдеться в наказі, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Водночас, в компанії заявляють, що підприємство чекають штрафи за невиконання контрактів, збитки й виведення працівників у простій.

Ситуацією обурені також профспілки філій.

«Ми бачимо, що продукція не відпускається, люди хвилюються. Збагачувальне виробництво переходить в режим поетапної зупинки найскладніших процесів. Людей готують до простою. За всю історію роботи Вільногірського ГМК фабрика зупинялася лише на ремонти! Це петля, яку затягують на шиї трудового колективу», – вважає голова профкому Вільногорської первинної організації Профспілки металургів і гірників України (ПМГУ) Федір Клименко.

За словами голови профкому іршанської первинної організації ПМГУ Миколи Волохова, нових контрактів, які змогли б виконувати філії ОГХК надалі, немає.

Також Волохов додає, що нове керівництво ОГХК на чолі з Пітером Девісом нещодавно приїжджало на комбінат, оголосило про рішення зупинити відвантаження і запропонувало відправляти продукцію на склади.

«Цю ситуацію ми вже проходили у 2014, коли наш комбінат залишився без ринків збуту після виходу з оренди. Ми пам'ятаємо, як це закінчилося збитками. Ми важко їх долали аж до 2016 р., поки ОГХК не вивело нашу продукцію на експорт. Ми не хочемо повторення і вкрай незадоволені рішенням Києва! А ще ображені тим, що спроби нашої адміністрації привернути увагу Президента України, Прем'єр-міністра та інших органів влади та правоохоронних органів до наших проблем, не знайшли відгуку. Вже три місяці в офісі ОГХК нас не чують! Не беруть до уваги наболілі проблеми», – додав Волохов.

Комбінати підрахували прогнозовані збитки та наслідки припинення відвантажень.

Так, на Іршанському ГЗК збитки тільки по одному невиконаному контракту складуть $2 млн, які контрагент може стягнути з ОГХК через суд. А у випадку, якщо виробництво продовжить працювати без відвантажень, збитки компанії в травні досягнуть близько 11 млн грн, у червні – 9 млн грн. В кінці червня дефіцит оборотних коштів на Іршанському ГЗК може перевищить 150 млн грн.

Відзначається також, що гірше виглядає ситуація на іншому філіалі – Вільногірському ГМК, де виконання наказу призведе до невиконання зобов'язань перед контрагентами в сумі $42,3 млн. Збитки компанії можуть сягнути $3,8 млн у вигляді стягнутих штрафів. Якщо виробництво не буде зупинено, у травні очікуються збитки на суму 10 млн грн, в червні – 27 млн грн. Дефіцит оборотних засобів на філії в кінці червня перевищить 300 млн грн.

В регіонах, де працюють комбінати, по причині простою виробництва прогнозується соціальна напруженість. У розрахунках колективу комбінату йдеться, що державний і місцеві бюджети недоотримають понад 45 млн грн у вигляді податків та обов'язкових платежів від Вільногірського ГМК.

Нагадаємо, у 2020 році Фонд держмайна планував виставити на приватизацію шість об’єктів великої приватизації, серед яких і Об’єднана гірничо-хімічна компанія, але у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішив тимчасово відмовитися від виставлення їх на конкурс. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, на сьогоднішній день уже 16 світових компаній виявили бажання взяти участь у акціоні з приводу приватизації ОГХК.

Також повідомлялося про кілька спроб здійснити рейдерське захоплення підприємства, остання з яких відбулася 17 квітня цього року колишнім керівником підприємства.