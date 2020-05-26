Через пилові бурі та заморозки виробництво цукру в Україні знизиться на 15%

Виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році (МР) прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т, що на 15% менше ніж попереднього року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЦУ «Укрцукор».

При цьому кількість переробних підприємств залишиться незмінною – очікується 33 цукрових заводи, які працюватимуть в сезоні.

«Враховуючи скорочення посівних площ і погодні умови, які можуть суттєво вплинути на врожайність, оскільки уже зараз відомо, що пилові бурі пошкодили частину посівів в Тернопільській, Харківській і Кіровоградській областях, а центральні регіони страждають від впливу шкідників, виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т. Це більш ніж на 15% менше ніж попереднього року, проте це в повному обсязі може покрити потребу внутрішнього ринку», – пояснює аналітик НАЦУ «Укрцукор» Назар Михайловин.

Вплив аномальних погодних умов на стан посівів відзначають аграрії Житомирщини. Віктор Ніколюк, керівник сировинного підрозділу Новомиргородського цукрового заводу стверджує, що через пилові бурі підприємство вимушене було пересіяти майже половину посівних площ.

«У поточному році ми посіяли 5400 га цукрового буряку. Буряки вдало зійшли, посіви були в чудовому стані, а вже на початку травня пилові бурі видули 3300 га. Всю площу пересіяли знову цукровими буряками, але два тижні тому бурі знову знищили 700 га посівів. Оскільки завод буде працювати в цьому сезоні, об’єми сировини зменшувати не будемо, але беручи до уваги всі фактори, які серйозно впливають на врожайність: відсутність вологи, посушлива зима і весна, пилові бурі і велику кількість шкідників», – розповів Антон Ніколюк.

Західні регіони України, які є одними з лідерів по вирощуванню цукрових буряків і виробництву цукру, також зазнали впливу пилових бурь та квітневих заморозків.

Перша пилова буря тут була у Львівській області, 12 травня вона була уже в Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській і частково в Хмельницькій областях. Пошкоджені посіви цукрового буряку аграрії будуть пересівати частково буряком, а частково – іншими культурами.