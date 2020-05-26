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27
Ср., трав.
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Трансормація Бізнесу

Суд відкрив провадження та призначив засідання за позовом Нефьодова до Кабміну

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Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Максима Нефьодова до Кабінету Міністрів України щодо поновлення його на посаді Голови Державної митної служби.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Також повідомляється, що суд призначив на 1 липня підготовче засідання у справі. 

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Нефьодов просить суд визнати протравним та скасувати Розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 24 квітня, «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України» і просить поновити його на зазначеній посаді.

Крім того, він просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Кабмін суд Державна митна служба Максим Нефьодов