Президент не затвердив меморандум з інвесторами ВДЕ

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовників з боку «зеленого» бізнесу.

Інформацію про те, що президент не підтримав умови меморандуму з «зеленими» інвесторами підтвердив бізнесмен Карл Стурен, що розвиває в Україні вітроенергетику. У портфель його компанії Вінкрафт-Україна входить 335 МВт потужностей, що робить його третім інвестором в цю сферу.

«На жаль, меморандум, який я вважаю, був узгоджений між інвесторами і міністерством, був відхилений профільним комітетом Верховної Ради і не знайшов підтримки у президента. У такій ситуації ми чекаємо пропозицію Міністерства про подальші кроки в реалізації досягнутих домовленостей», – сказав він.

За словами, іншого співрозмовника LIGA.net з десятки найбільших інвесторів в «зелену» генерацію, президент вважає нові умови «занадто м'якими».

Як зазначалося раніше, документ розробило Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища і представило президенту 22 травня. Запропонований варіант меморандуму, за прогнозами міністерства, дозволив би державі економити 6,6 млрд грн на рік, або 2,2 млрд євро за весь період підтримки.

Згідно з даними міністерства, до травня 2020 року загальна потужність всіх «зелених» електростанцій зросла майже до 7 ГВт. Це на 71% більше, ніж в 2018 році. За 2020 рік об'єкти ВДЕ мають провести електроенергії на 52 млрд грн. Якщо не виправити ситуацію, за прогнозами Мінекоенерго, щорічно борг держави перед «зеленими» виробниками зростатиме на 26 млрд грн.

Згідно з меморандумом, Мінекоенерго пропонувало знизити «зелений» тариф для СЕС, введених в експлуатацію до 2020 року, на 15%. Для СЕС, які запустили після 2020-го – на 2,5%. Сумарно «зелений» тариф скоротився б в порівнянні з 2019 роком на 27,5%.