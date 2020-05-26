Кабмін виділив 555 млн грн на погашення заборгованості перед аграріями

Кабінет міністрів України виділив кошти на фінансування бюджетної програми з часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністрества розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначається, що міністерство своїми наказами затвердило розподіл коштів у розмірі 555 млн грн між уповноваженими банками для перерахування їх на поточні рахунки сільськогоспвиробників, які придбали техніку та обладнання у жовтні та листопаді 2019 року.

Всього сума заборгованості за цією програмою складала 564 млн грн, решту 9 млн грн буде затверджено до сплати найближчим часом.

Кошти отримають 4 102 аграрія, які за вказаний період придбали 14756 одиниць техніки та обладнання на загальну суму 2,7 млрд грн.

«Для Уряду є вкрай важливим продовження фінансування програми по техніці, адже за роки своєї реалізації вона демонструє позитивні економічні ефекти. Так, число виробників сільгосптехніки з належним рівнем локалізації зросло до 4,5 рази, що сприяло розширенню кількості робочих місць щонайменше на 5000 тисяч», – прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Також завдяки дії програми зросли інвестиції у розвиток машинобудування в галузі АПК – обсяг інвестицій на технологічне переозброєння виробництва у 2017-2019 рр. склав близько 2 млрд грн. Відсоток вітчизняної техніки у формуванні ринку сільгосптехніки та обладнання в Україні зріс до 33% у 2019 р. із 15,2% у 2017 р.

Номенклатуру вітчизняної техніки та обладнання значно розширено: 12 542 найменувань у 2019 р. із 792 у 2017 р.

Очікується, що у 2020 році завдяки фінансуванню збільшаться обсяги реалізації вітчизняної техніки та обладнання на 15 %, а надходження податків і зборів від учасників програми та суміжних виробництв становитимуть близько 2,34 млрд грн, із яких більше 550 млн грн – податки на фонд оплати праці.