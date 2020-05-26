Питання виживання: влада має стати справедливим…

Віталій Антонов

Благо і шкода: Про нові норми…

Анна Замазєєва

Подвійна гра: Традиційні офіси та коворкінги…

Вікторія Горулько

Пусті обіцянки: Чому антикризова підтримка бізнесу…

Галина Хейло

Не стій під стрілою: будівельникам просто…

Андрій Рижиков

Спліт-система: як жити далі небанківському фінансовому…

Дмитро Леонов

Енергії зростання: Що відбувається з людиною…

Ольга Махнюк

Фіксія: система фіксації ДТП може обрушити…

Олег Диващук

Внутрішні мародери: шахрайство в компанії під…

Олена Лібенштейн

26
Вт., трав.
wooman
Трансормація Бізнесу

Китай вже витратив на підтримку бізнесу $826,7 млрд і обіцяє ряд додаткових заходів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) здійснить додаткові заходи для підтримки бізнесу, що намагається впоратися з наслідками епідемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на заяву глави НБК І Гана.

Зокрема, НБК надасть малому бізнесу відстрочку платежів за кредитами, розширить систему держгарантій за позиками, а також допоможе невеликим компаніям з випуском облігацій.

Відповідаючи на питання китайських ЗМІ про масштаб стимулів, прийнятих в КНР, в порівнянні з іншими великими економіками світу, І Ган відповів, що Пекін направив на заходи підтримки економіки в цілому близько 5,9 трлн юанів ($826,7 млрд) за рахунок вливань в фінансову систему і стимулювання видачі банками дешевих кредитів.

За його словами, китайські банки пролонгували кредити малому бізнесу на суму понад 1,2 трлн юанів.Обсяг ВВП Китаю в першому кварталі 2020 року впав вперше більше ніж за 40 років на тлі кризи, викликаного коронавірусом, – на 6,8% в річному вираженні.Минулого тижня прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що влада країни не стане встановлювати цільовий показник для темпів зростання ВВП на 2020 рік через наслідки епідемії для економіки країни.

Китай криза МСБ державна підтримка підприємництва коронавірус карантин