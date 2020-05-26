Китай вже витратив на підтримку бізнесу $826,7 млрд і обіцяє ряд додаткових заходів

Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на заяву глави НБК І Гана.

Зокрема, НБК надасть малому бізнесу відстрочку платежів за кредитами, розширить систему держгарантій за позиками, а також допоможе невеликим компаніям з випуском облігацій.

Відповідаючи на питання китайських ЗМІ про масштаб стимулів, прийнятих в КНР, в порівнянні з іншими великими економіками світу, І Ган відповів, що Пекін направив на заходи підтримки економіки в цілому близько 5,9 трлн юанів ($826,7 млрд) за рахунок вливань в фінансову систему і стимулювання видачі банками дешевих кредитів.

За його словами, китайські банки пролонгували кредити малому бізнесу на суму понад 1,2 трлн юанів.Обсяг ВВП Китаю в першому кварталі 2020 року впав вперше більше ніж за 40 років на тлі кризи, викликаного коронавірусом, – на 6,8% в річному вираженні.Минулого тижня прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що влада країни не стане встановлювати цільовий показник для темпів зростання ВВП на 2020 рік через наслідки епідемії для економіки країни.