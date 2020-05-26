Питання виживання: влада має стати справедливим…

Віталій Антонов

Благо і шкода: Про нові норми…

Анна Замазєєва

Подвійна гра: Традиційні офіси та коворкінги…

Вікторія Горулько

Пусті обіцянки: Чому антикризова підтримка бізнесу…

Галина Хейло

Не стій під стрілою: будівельникам просто…

Андрій Рижиков

Спліт-система: як жити далі небанківському фінансовому…

Дмитро Леонов

Енергії зростання: Що відбувається з людиною…

Ольга Махнюк

Фіксія: система фіксації ДТП може обрушити…

Олег Диващук

Внутрішні мародери: шахрайство в компанії під…

Олена Лібенштейн

26
Вт., трав.
wooman
Трансормація Бізнесу

ЄБРР надав €3 млн кредиту українському виробнику сухих сніданків

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит обсягом €3 млн компанії «Лантманнен Акса».

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив старший радник з зовнішніх зв’язків у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії ЄБРР Антон Усов.

За його словами, кошти ЄБРР забезпечать фінансову стабільність компанії, що дозволить їй реалізовувати інвестиційну програму, спрямовану на розширення асортименту продукції (який в даний час включає в себе мюслі, гранолу та злакові батончики), а також проведення заходів щодо підвищення енергоефективності та подальше розширення виробництва. Технічна допомога фінансується зі Спільного фонду співпраці ЄБРР та Японії.

Він також зазначає, що «Лантманнен Акса» є провідним виробником сухих сніданків в Україні та належить найбільшому сільськогосподарському кооперативу Швеції Lantmännen.

Lantmännen – сільськогосподарський кооператив-лідер Північної Європи у галузі сільського господарства, машинобудування, біоенергетики та харчових продуктів. Ним володіють 25 тисяч шведських фермерів, які надають робочі місця 10 тисячам працівників, здійснюють операції в понад 20 країнах та мають щорічний оборот у розмірі 45 млрд шведських крон.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, ЄБРР надав довгостроковий кредит у $60 млн компанії Fozzy Group на реалізацію інвестиційної програми та розглядає можливість розглядає можливість надання АТ «Укрзалізниця» кредиту в розмірі EUR150 млн для екстреної підтримки ліквідності компанії з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

ЄБРР кредит Антон Усов