ЄБРР надав €3 млн кредиту українському виробнику сухих сніданків

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив старший радник з зовнішніх зв’язків у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії ЄБРР Антон Усов.

За його словами, кошти ЄБРР забезпечать фінансову стабільність компанії, що дозволить їй реалізовувати інвестиційну програму, спрямовану на розширення асортименту продукції (який в даний час включає в себе мюслі, гранолу та злакові батончики), а також проведення заходів щодо підвищення енергоефективності та подальше розширення виробництва. Технічна допомога фінансується зі Спільного фонду співпраці ЄБРР та Японії.

Він також зазначає, що «Лантманнен Акса» є провідним виробником сухих сніданків в Україні та належить найбільшому сільськогосподарському кооперативу Швеції Lantmännen.

Lantmännen – сільськогосподарський кооператив-лідер Північної Європи у галузі сільського господарства, машинобудування, біоенергетики та харчових продуктів. Ним володіють 25 тисяч шведських фермерів, які надають робочі місця 10 тисячам працівників, здійснюють операції в понад 20 країнах та мають щорічний оборот у розмірі 45 млрд шведських крон.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, ЄБРР надав довгостроковий кредит у $60 млн компанії Fozzy Group на реалізацію інвестиційної програми та розглядає можливість розглядає можливість надання АТ «Укрзалізниця» кредиту в розмірі EUR150 млн для екстреної підтримки ліквідності компанії з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.