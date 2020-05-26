Міжнародні інвестори ВДЕ просять уряд прискорити підписання компромісного меморандуму

Група міжнародних інвесторів, які експлуатують і будують в Україні об'єкти відновлюваної енергетики загальною встановленою потужністю понад 2 ГВт, звернулися до уряду з проханням якнайшвидшого підписання меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері ВДЕ.

Про це, з посиланням на лист прем'єру від представників 15 іноземних компаній, що працюють в секторі ВДЕ повідомляє «Інтерфакс Україна».

«Ми з нетерпінням очікуємо досягнення компромісу і підписання меморандуму, який би поважав права інвесторів і передбачав кроки з досягнення всеосяжної реформи ринку електроенергії», - йдеться в листі, серед авторів якого компанії Emsolt (Туреччина), NBT, Scatec Solar (обидві - Норвегія), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеція), Total Eren (Франція).

Інвестори висловили готовність підтримати уряд у стабілізації фінансової ситуації за допомогою добровільної реструктуризації «зелених» тарифів, забезпечуючи тим самим, на їхню думку, плавний перехід до аукціонної системи підтримки ВДЕ і поліпшення фінансового стану ДП «Гарантований покупець».

Також у листі наголошується, що виробники відновлюваної енергії відчувають суттєві затримки щодо її оплати з боку держави, а рівень оплати за останні кілька місяців становить лише 10% виробленої електроенергії.

Інвестори розраховують, що, за умовами меморандуму, держава візьме на себе забезпечення погашення заборгованості, що накопичилася з оплати протягом узгодженого терміну, але не пізніше кінця року, а також своєчасну оплату виробленої в подальшому електроенергії.

У свою чергу інвестори пропонують щодо введених в експлуатацію в 2017-2019 роках СЕС зниження «зеленого тарифу» на 12,5% і 15% (відповідного для СЕС потужністю до 10 МВт і понад 10 МВт), для ВЕС – на 7,5% з пролонгацією дії з/т на 2 роки.

Для об'єктів ВДЕ, введених в експлуатацію в 2020-2022 роках, пропонується не змінювати з/т, оскільки в 2020 році відповідно до законодавства тариф раніше був знижений на 25% і 10% для СЕС і ВЕС відповідно, або змінити його мінімально – на 2, 5%. При цьому встановити 50% відповідальність за небаланси з 2021 року і 100% – з 2022 року, похибка прогнозування залишити на рівні 10% для ВЕС і 5% для СЕС.

Разом із тим інвестори категорично наполягають на неприпустимості змін цього показника.

«Звертаємо вашу увагу, що в жодній європейській країні немає нульового рівня похибки, якщо це буде допущено, то буде розглянуто нами як замасковане зниження тарифів», – наголошується в листі.

У той же час, за розрахунками підписантів листа, «якщо держава хоче прискорити відповідальність за небаланси», було б доцільно обмежити вартість балансування на рівні 3,6 євро/МВт-год, помноженої на обсяг щомісячного вироблення електроенергії.

Крім того, підписанти листа згодні на завершення терміну будівництва СЕС до 1 липня 2020 року з можливим продовженням на 1 місяць через карантин, ВЕС - до кінця 2022 року.

При цьому вони категорично проти безоплатних обмежень виробництва електроенергії ВДЕ.

«Будь-які відхилення від вищезазначених «червоних ліній», на жаль, можуть привести до дефолту проектів, і в цьому випадку ми будемо зобов'язані захистити наші інвестиції через правові механізми і відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна», – йдеться в листі.

Крім того в ньому наголошується, що, в такому випадку, «буде виключно складним завданням для наших акціонерів і кредиторів розглядати супровід будь-яких подальших інвестицій в Україні».

Раніше в уряді зазначали, що погодили з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики.

«Меморандум готовий. Є розрахунки всіх можливих сценаріїв. Ми погодили майже всі, за винятком однієї деталі, щодо якої ще дискутуємо. І будемо виходити на фініш», – розповів Денис Шмигаль в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

При цьому він не став уточнювати суть спірного питання, допустивши, що знадобиться ще певний час для його відпрацювання.