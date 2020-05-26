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26
Вт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Укрнафта тимчасово припинила пошук кандидата на посаду голови правління

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На позачерговому засіданні Наглядової ради ПАТ «Укранфта» прийнято рішення припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Причиною для такого рішення стала зміна поточної економічної ситуації. У зв’язку із припиненням проведення конкурсу Наглядова рада обрала на посаду голови правління ПАТ «Укрнафта» Олега Геза, який з 01 травня 2019 року тимчасово виконує обов’язки голови правління Товариства.

«Після припинення дії факторів, що зумовили прийняття зазначеного рішення, буде розглянуто питання про проведення нового конкурсу», – сказано у повідомленні.

Наразі очікується узгодження трудових умов працевлаштування Олега Геза на зазначеній посаді.

Нагадаємо, пошук кандидатів на посаду голови правління ПАТ «Укрнафта» розпочався восени 2019 року та здійснювався із залученням ТОВ «Бойден Україна». Основний етап відбору кандидатів та проведення співбесід з ними припав на початок пандемії в світі та введення Україною карантинних обмежень.

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