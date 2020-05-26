Збитки українських підприємств зросли у 5 разів

За перший квартал 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 4,9 млрд. грн збитку, тоді як у січні–березні 2019 року − 111,1 млрд. грн прибутку.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зазначається, що загалом збитків допущено на суму 204,8 млрд (495% від минулорічного показника).
Прибуток підприємств становив 199,9 млрд. грн або 131,1% порівняно із січнем–березнем 2019 року.
Частка збиткових підприємств за січень–березень 2020 р. становила 40,8%, тоді як за січень–березень 2019 р. – 27,2%.