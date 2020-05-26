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Трансормація Бізнесу

Збитки українських підприємств зросли у 5 разів

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За перший квартал 2020 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств становив 4,9 млрд. грн збитку, тоді як у січні–березні 2019 року − 111,1 млрд. грн прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що загалом збитків допущено на суму 204,8 млрд (495% від минулорічного показника).

Прибуток підприємств становив 199,9 млрд. грн або 131,1% порівняно із січнем–березнем 2019 року.  

Частка збиткових підприємств за січень–березень 2020 р. становила 40,8%, тоді як за січень–березень 2019 р. – 27,2%.

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Держстат збитки українська промисловість