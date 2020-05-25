Кількість безробітних в Україні сягнула 500 тис. осіб

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за 12 місяців зросла на 64% і на 20 травня становить 501 тис. осіб.

Про це повідомили у прес-службі Державного центру зайнятості.

«Станом на 20 травня 2020 року кількість безробітних становить 501 тис. осіб, що на 196,5 тис., або 64%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року», – йдеться у повідомленні.

Кількість вакансій становить 51 тис., що на 55% менше, ніж у травні минулого року.

Середня заробітна плата за наявними вакансіями становить 7 тис. грн.

Найбільше вакансій відкрито у переробній промисловості (17% від загальної кількості вакансій), сферах торгівлі (15%), транспорту та кур'єрської діяльності (11%).

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, за прогнозом МВФ, безробіття, в Україні складе 10,1% у 2020 та 9,3% у 2021 році.

Також повідомлялося, що у мінекономрозвитку розробили програму «500 тисяч робочих місць», яка є планом заходів зі створення умов для працевлаштування населення. Серед ключових галузей для здійснення програми – будівництво доріг та транспортної інфраструктури, куди планується залучити 154 тисяч робочих місць, сфера благоустрою – 150 тисяч робочих місць та сільське господарство — 85 тисяч робочих місць.