У Білорусі запустили першу автономну мережу 5G SA

Білоруський провайдер телекомунікаційних, ІКТ- і контент-послуг А1, який входить до складу A1 Telekom Austria Group, запустив у тестовому режимі 5G-мережу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ARS Communications Ukraine.

Тестова 5G-мережа А1 створена на базі автономної архітектури – SA (Standalone), яка не вимагає прив'язки до інфраструктури мереж 4G/LTE. Такий підхід дозволяє відразу забезпечити абонентів повноцінним 5G-зв'язком з підтримкою всіх ключових переваг даного стандарту. Зокрема, надшвидкісною передачею даних з мінімальною затримкою.

«5G-мережа компанії А1 від самого спочатку будується на незалежній архітектурі. Саме таке рішення є кінцевою метою будь-якого оператора, який прагне надати своїм абонентам всі переваги зв'язку передового стандарту. Шлях А1 до розгортання зв'язку п'ятого покоління почався в 2016 році з запуску першого в світі повністю віртуального ядра мобільної мережі. Згодом ми першими в Білорусі реалізували такі інноваційні рішення, як NB-IoT, eSIM, VoLTE, VoWiFi. Все це дозволило закласти міцний фундамент для майбутнього розвитку 5G», — зазначив заступник генерального директора компанії А1 з технічних питань Крістіан Лаке.

Через тестову мережу 5G SA компанії А1 уже здійснений перший дзвінок у новому форматі якості. Виклик став можливий завдяки впровадженню і тестуванню технології VoNR (Voice over New Radio), що служить для пакетної передачі голосу високої чіткості в 5G.

Згідно з повідомленням, нова технологія дозволяє забезпечити миттєве з'єднання зі співрозмовником і безшовний перехід абонента з мережі 5G до мережі 4G під час розмови. Крім того, завдяки VoNR високошвидкісним мобільним інтернетом 5G можна користуватися навіть під час дзвінка.

Також зазначається, що для користування технологією VoNR необхідно, щоб мобільний пристрій абонента підтримував режим 5G SA і був офіційно призначений для використання на території Білорусі.

Перший дзвінок за технологією VoNR був здійснений зі смартфона на новій платформі MediaTek Dimensity 1000.

У ході першого тесту швидкість мережі максимально «розігнали» до 1,1 Гбіт/c. У режимі стандартного тестування за наявності декількох приймаючих пристроїв швидкість завантаження даних на пристрій становить у середньому 300 Мбіт/с, швидкість вивантаження даних в інтернет – 150 Мбіт/c. При цьому швидкість відгуку мережі (ping) варіюється в межах всього 10-15 мілісекунд.

Проект з розгортання тестової 5G-мережі компанії А1 був здійснений в партнерстві з компанією ZTE – одним зі світових лідерів з поставок телекомунікаційного устаткування.

Сьогодні 5G-мережа А1 доступна в Мінську на Жовтневій площі та в індустріальному парку «Великий камінь». Планується відкриття тестових зон на території культурно-спортивного комплексу «Мінськ-Арена», а також у якості пересувної базової станції біля столичного «Палацу Спорту».