НБУ затвердив головою правління Кредобанку Єжи Яцека Шугаєва

Про це повідомили у прес-службі АТ «Кредобанку».

Зазначається, що наглядовою радою Кредобанку на посаду голови правління Єжи Яцек Шугаєв був обраний 13 березня 2020 року та виконував обов’язки голови правління банку з 1 квітня 2020 року.

Згідно з повідомленням, Єжи Яцек Шугаєв закінчив факультет економіки виробництва Головної школи планування та статистики у Варшаві у 1990 році. У 1993 році отримав диплом магістра Стокгольмського університету (Швеція) в галузі банківської справи та фінансів, у 2009 році пройшов навчання з професійного удосконалення в Лондонській бізнес-школі (Великобританія), а у 2011 році – у бізнес-школі Harvard Business School Гарвардського університету (США).

Свою кар’єру у банківські сфері він розпочав у 1990 році з позиції спеціаліста та керівника відділу в міжнародному департаменті Національного банку Польщі. У 1992−1997 роках працював в АТ Citibank Polska на позиціях спеціаліста та заступника директора департаменту банківської діяльності підприємств.

З 1997 до 2011 року працював у системі банку ABN AMRO (Польща), де пройшов шлях від старшого банкіра до виконавчого директора та члена правління — директора щодо співпраці з фінансовими установами та публічним сектором.

У 2000−2003 роках був відряджений до банку ABN AMRO N.V. (Амстердам, Нідерланди), де працював на позиціях менеджера з маркетингу та продажів у регіоні Центральної та Східної Європи управління трансакційних послуг та керівника відділу управління продуктами в регіоні Центральної та Східної Європи управління оборотного капіталу.

З 2004 до 2014 року працював у банку Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (нині – Rabobank Polska), де пройшов шлях від директора комерційного департаменту до голови правління.

У 2014−2015 роках Єжи Яцек Шугаєв працював у банку PKO Bank Polski S.A. на посаді директора департаменту стратегічних клієнтів, а з 2015 і до серпня 2018 року був заступником голови правління та виконавчим директором у Bank Gospodarstwa Krajowego — державному банку розвитку Польщі.

З 1 жовтня 2018 року призначений першим заступником Голови Правління Кредобанку, відповідальним за вертикаль продажу.