ДМЗ Ярославського завершив ремонтні роботи і готуються до запуску

Дніпровський металургійний завод групи DCH Олександра Ярославського після завершення ремонтних робіт в основних цехах підприємства готуються до запуску доменного і прокатного переділів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті заводу.

Згідно з повідомленням, зараз на заводі поетапно запускають основні виробничі переділи – доменний, киснево-конвертерний, прокатні цехи.

«Не дивлячись на складну економічну ситуацію в ГМК і в країні в цілому, Дніпровський металургійний завод приступив до запуску виробництва. У нас попереду багато роботи і масштабні плани, але на ДМЗ працюють справжні професіонали своєї справи, тому я впевнений, нам усе під силу», – сказав генеральний директор DCH Steel і ДМЗ Віталій Баш.

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» групи DCH Олександра Ярославського – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Починаючи з 2016 року інвестиції в екологічні програми склали 350 млн грн. За цей час підприємство знизило викиди в атмосферу на 25%. ДМЗ має найнижчий показник викидів на тонну сталі серед усіх металургійних підприємств України.

Як повідомлялося раніше, інвестиційна програма DCH з розвитку ГМК-дивізіону DCH Steel (а саме – ДМЗ та рудника «Суха Балка» в Кривому Розі) передбачає капіталовкладення в розмірі $300 млн протягом найближчих 5 років.