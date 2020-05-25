Без допомоги держави аеропорт «Київ» може не пережити кризу

Україна може втратити міжнародний аеропорт «Київ» впродовж найближчих місяців, якщо не надасть йому фінансову та регуляторну підтримку.

Про це заявив генеральний директор керуючої компанії ТОВ «МАСТЕР-АВІА» Олег Левченко в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, за час карантину доходи аеропорту скоротилися на 92%, місячний пасажиропотік зменшився зі 100 тисяч до нуля. З аеропорту здійснюється один поштовий і до двох внутрішніх бізнес-рейсів на місяць. Від березня майже 2000 осіб, окрім критично важливого персоналу, – у відпустці за власний рахунок.

При цьому аеропорт продовжує нести витрати на підтримку інфраструктури й безпеки польотів, виконувати податкові та кредитні зобов'язання.

«Патова ситуація: доходів немає, витрати збільшуються і водночас ще необхідно дати авіакомпаніям знижки до 80%, інакше вони взагалі не полетять. Безумовно, без допомоги держави аеропорту не вижити. І ми, керівництво аеропорту, про це вже кричимо третій місяць, пишемо в усі інстанції», – говорить Олег Левченко.

Щоб зберегти аеропорт, стверджує Левченко, Міністерство інфраструктури має запровадити мінімальні ставки на авіаційне обслуговування (пасажирський збір, збір за зліт-посадку, збір за безпеку), забезпечити прямі фінансові дотації та створити рівні умови з аеропортом «Бориспіль», на відміну від якого «Київ» третій місяць простоює.

«Це абсолютно нормальна практика, якщо держава візьме на себе функцію регулювання та розподілу потоків пасажирів, рейсів. Пропорція 30% на 70% дасть можливість обом аеропортам зберегти рівну конкуренцію та забезпечить достатнім пасажиропотоком для стабілізації і подальшого розвитку економіки підприємств», – додає Левченко.

За його словами, якщо держава не допоможе фінансово і регуляторно, аеропорт «Київ» та ряд регіональних аеропортів просто не зможуть вижити.

«Відмінність тільки в тому, що вони не мають конкурентів. В Одесі, Харкові, Херсоні – по одному аеропорту. У Києві – два. Ми змушені конкурувати, перебуваючи при цьому в нерівних умовах», – повідомив Левченко.

Не врятує аеропорт і часткове відновлення авіасполучення з 15 червня. Навпаки, це може збільшити видаткову частину.

«Якщо кілька авіакомпаній почнуть літати невеликим числом рейсів, ми все одно будемо змушені виводити на роботу повноцінні зміни. Не зможемо ж ми використовувати частину злітно-посадкової смуги, вона повинна працювати вся...», — говорить він.