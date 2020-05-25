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Вт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Без допомоги держави аеропорт «Київ» може не пережити кризу

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Україна може втратити міжнародний аеропорт «Київ» впродовж найближчих місяців, якщо не надасть йому фінансову та регуляторну підтримку.

Про це заявив генеральний директор керуючої компанії ТОВ «МАСТЕР-АВІА» Олег Левченко в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, за час карантину доходи аеропорту скоротилися на 92%, місячний пасажиропотік зменшився зі 100 тисяч до нуля. З аеропорту здійснюється один поштовий і до двох внутрішніх бізнес-рейсів на місяць. Від березня майже 2000 осіб, окрім критично важливого персоналу, – у відпустці за власний рахунок.

При цьому аеропорт продовжує нести витрати на підтримку інфраструктури й безпеки польотів, виконувати податкові та кредитні зобов'язання.

«Патова ситуація: доходів немає, витрати збільшуються і водночас ще необхідно дати авіакомпаніям знижки до 80%, інакше вони взагалі не полетять. Безумовно, без допомоги держави аеропорту не вижити. І ми, керівництво аеропорту, про це вже кричимо третій місяць, пишемо в усі інстанції», – говорить Олег Левченко.

Щоб зберегти аеропорт, стверджує Левченко, Міністерство інфраструктури має запровадити мінімальні ставки на авіаційне обслуговування (пасажирський збір, збір за зліт-посадку, збір за безпеку), забезпечити прямі фінансові дотації та створити рівні умови з аеропортом «Бориспіль», на відміну від якого «Київ» третій місяць простоює.

«Це абсолютно нормальна практика, якщо держава візьме на себе функцію регулювання та розподілу потоків пасажирів, рейсів. Пропорція 30% на 70% дасть можливість обом аеропортам зберегти рівну конкуренцію та забезпечить достатнім пасажиропотоком для стабілізації і подальшого розвитку економіки підприємств», – додає Левченко.

За його словами, якщо держава не допоможе фінансово і регуляторно, аеропорт «Київ» та ряд регіональних аеропортів просто не зможуть вижити.

«Відмінність тільки в тому, що вони не мають конкурентів. В Одесі, Харкові, Херсоні – по одному аеропорту. У Києві – два. Ми змушені конкурувати, перебуваючи при цьому в нерівних умовах», – повідомив Левченко.

Не врятує аеропорт і часткове відновлення авіасполучення з 15 червня. Навпаки, це може збільшити видаткову частину.

«Якщо кілька авіакомпаній почнуть літати невеликим числом рейсів, ми все одно будемо змушені виводити на роботу повноцінні зміни. Не зможемо ж ми використовувати частину злітно-посадкової смуги, вона повинна працювати вся...», — говорить він.

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