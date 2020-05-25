Обов’язком українських дипломатів стане просування експорту

Про це у інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми наразі працюємо з Міністерством закордонних справ, щоб трохи змінити напрями роботи дипломатичної служби України за кордоном. Ми орієнтуватимемо наших дипломатів на просування українського експорту. Це така своєрідна реформа. Просування українського експорту на світові ринки стане одним із КРI українських дипломатів. Ще одним КРI може стати залучення інвестицій в Україну. Звідси експорт, сюди інвестиції, а імпорт в Україну й так зайде силами дипломатів іноземних держав», — сказав Шмигаль.

Щодо інвестицій з України, то прем'єр зазначив, що в сьогоднішніх умовах він «локалізувався б і зайнявся економічним і інвестиційним націоналізмом, у хорошому значенні цього слова, та інвестував би в Україні».

На його думку, в країні дуже хороші умови для інвестицій, а також хороша маржа в окремих галузях, з точки зору економічних можливостей.

«Тому інвестувати треба вдома, розвивати локальне виробництво, підвищувати якість і потім виходити з експортом назовні», – наголосив він.