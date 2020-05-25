Ціни на природний газ впали до 1860 грн за тисячу кубометрів

У результаті торгів, що відбулися 22 червня на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», і на які було подано 18 позицій, ціни на природний газ досягли свого мінімуму.

Про це повідомляє прес-служба Української енергетичної біржі.

Згідно з повідомленням, ТОВ ДП «Укравтогаз» придбало 2,9 млн куб м ресурсу червня за ціною 1 860 грн/тис куб м (з ПДВ).

«Також у ході торгів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» реалізувала 10 млн куб м ресурсу травня за ціною 2 400 грн/тис куб м (з ПДВ), та ТОВ «Юнайтед Енерджі» придбало 1 млн куб м ресурсу травня за ціною 2 400 грн/тис куб м (з ПДВ)», – сказано у повідомленні.

Середньозважена ціна склала 2 289,5 грн. що у порівнянні з попередньою сесією є нижчою на 13%. Загалом у ході торгів реалізовано 13,9 млн. млн куб м природного газу.

«Сьогодні ми спостерігаємо значне збільшення попиту на природний газ на ресурс травня та червня. Активність учасників підтверджує той факт, що у порівнянні з початком минулого тижня об’єм реалізації природного газу на ТБ «УЕБ» зріс на 178%. Така активність учасників безсумнівно пожвавлює конкуренцію на торгах, та дозволяє встановити найбільш релевантні ціни» — прокоментував результати торгів Генеральний директор «Української енергетичної біржі» Олександр Коваленко.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, ціна постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу для потреб населення і виробників тепла у травні 2020 року становитиме 2,276 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 21,4% менше, ніж у квітні 2020 року (2,897 грн/куб. м).