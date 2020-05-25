ДПЗКУ отримала майже 6 млн грн збитків через створення додаткових посад

Про це повідомляє прес-служба ДПЗКУ.

У повідомленні зазначається, що за попередніми даними, згідно висновку службового розслідування, внаслідок неправомірного внесення додаткових посад до штатного розпису, корпорації завдано шкоду в сумі 5,9 млн грн.

Згідно з повідомленням, у період з 03 січня по 07 квітня 2020 року, колишній очільник одноосібно без згоди Правління АТ «ДПЗКУ», приймав рішення про визначення штатного розпису корпорації, в той час як такі повноваження віднесені виключно до компетенції Правління. Своїми наказами він неодноразово вносив зміни до штатного розпису корпорації, чим збільшив розміри посадових окладів окремих працівників, а також додатково ввів 18 штатних посад до діючого штатного розпису.

«На даний момент за моєю ініціативою розпочато процес перевірок діяльності структурних підрозділів корпорації та її філій. Такі перевірки є свідченням прозорості у роботі державної компанії та частиною тих комплексних заходів, які ми спрямовуємо на її подальший розвиток та забезпечення ефективної діяльності», – підкреслив в.о. голови правління ДПЗКУ Василь Коваленко.

За результатами службового розслідування, матеріали направлені до правоохоронних органів. Ведеться досудове слідство.

Нагадаємо, в.о. голови правління корпорацію у зазначений період був Саймон Чернявський. Його призначили на цю посаду у грудні 2019 року. До цього він очолював Агрохолдинг «Мрія», за час роботи в якому успішно провів реструктуризацію $1,1 млрд боргу компанії і вивів агрохолдинг з дефолту. Це дозволило «Мрії» залучити стратегічного інвестора.

8 квітня 2020 року стало відомо, що Чернявський прийняв рішення не продовжувати тимчасовий трудовий контракт і не брати участь у конкурсі на посаду голови корпорації. Причиною такого рішення він назвав різні з акціонером бачення шляхів розвитку ДПЗКУ, зокрема, «в питанні стратегії корпоративного управління і захисту корпорації від політичних інтересів».