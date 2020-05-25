Україна потребує щонайменше $270 млрд інвестицій протягом наступного десятиріччя

Протягом наступних десяти років українська економіка, за підрахунками «Українського інституту майбутнього», потребує більше, ніж $270 млрд інвестицій.

Про це під час двадцятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» повідомив співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього», директор програми «Економіка» та співінвестор платформи БІЗНЕС100 Анатолій Амелін.

«Це розрахунки нашого інституту, які, в тому числі, базуються на оцінках профільних асоціацій, бізнес організацій, наших партнерів – аналітичних центрів, на власних розрахунках та побудовах різноманітних моделей», – уточнив він.

Зокрема, за словами Амеліна, лише інфраструктурні проекти – нові дороги, швидкісні залізничні дороги, транзитні хаби, відновлення портів, будівництво авіаційних хабів – потребує не менше $100 млрд інвестицій у наступні десять років.

«Проект «Велике будівництво», який зараз реалізується урядом, насправді є краплею в морі від того, що на сьогоднішній день необхідно Україні. Але важливо розуміти, що ці проекти є гарним мультиплікатором для української економіки, адже $1 долар, вкладений в інфраструктуру, дає $2 приросту ВВП. За рахунок попиту на вітчизняні будівельні матеріали, за рахунок створення робочих місць, за рахунок супутніх сервісів», – говорить Амелін.

Інвестицій потребує сфера енергетики, цифрова інфраструктура потребує не менше 5 млрд, агросектор, за різними оцінками, не менше 70 млрд, інвестувати потрібно в нові технології, щоб підвищити продуктивність праці.

«Якщо ми говоримо про збільшення економіки, наприклад, у п’ять разів, за якийсь період часу, то нам необхідно при тій же кількості трудових ресурсів щонайменше у п’ять разів підвищити продуктивність праці. Без інвестицій та нових технологій, на жаль, це не можливо. Відповідно, інвестиції є головним драйвером розвитку української економіки», – підсумував він.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: