За вихідні: кредит «Укрзалізниці», подешевшання газу та статки, зароблені на епідемії

ЄБРР може надати «Укрзалізниці» 150 млн євро кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надання АТ «Укрзалізниця» кредиту в розмірі EUR150 млн для екстреної підтримки ліквідності компанії з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на повідомлення банку.

«Кредит буде забезпечений заставою існуючого рухомого складу компанії. Проект представлений у рамках Програми підтримки життєво важливої інфраструктури (VISP) в рамках пакету солідарності ЄБРР 2.0. Надходження з кредиту будуть фінансувати надзвичайну підтримку ліквідності для забезпечення «Укрзалізниці» оборотним капіталом, необхідним для її діяльності», — йдеться у повідомленні банку.

В Україні ціна газу для населення і тепловиків у травні знизиться ще на 21,4%

Ціна постачання НАК «Нафтогаз України» природного газу для потреб населення і виробників тепла у травні 2020 року становитиме 2,276 грн/куб. м (без ПДВ, транспортування магістральними та розподільними газопроводами та націнки газзбутів), що на 21,4% менше, ніж у квітні 2020 року (2,897 грн/куб. м).

Про це йдеться у прес-релізі НАК «Нафтогаз України».

Загалом з початку 2020 року ПСО-ціна впала на 51%, а порівняно з травнем-2019 - на 62%.

У «Нафтогазі» зазначають, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, зокрема на природний газ. За даними аналітиків НАК «Нафтогаз України», у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд куб. м.

«Цінова ситуація на ринку сприяє намірам уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж у холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період - все це дасть змогу зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку», — наголосив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Виробникам ЗІЗ дозволять експортувати продукцію

Кабінет міністрів України хоче дозволити українським виробникам засобів індивідуального захисту експортувати свою продукцію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Зокрема зазначається, що це питання порушили під час наради глави держави з представниками Кабінету міністрів і правоохоронних органів.

«Порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав», — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Володимир Зеленський цю пропозицію підтримав, тож вже наступного тижня уряд напрацює потрібні рішення.

Виробництво сталі в Україні скоротилося на 31%

Українські металурги в квітні 2020 року порівняно з квітнем минулого року знизили виробництво сталі на 30,9% – до 1,339 млн тонн, опустившись при цьому з 12-го на 15-те місце у списку світових виробників цієї продукції.

Про це повідомляє інформагентство «УНІАН» з посиланням на Всесвітню асоціацію виробників сталі (World Steel Association).

Наголошується, що за підсумками квітня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 85,033 млн тонн (з падінням на 0,2% до квітня 2019 року). Далі йдуть Японія (6,6 млн т, -23,5%), Південна Корея (5,5 млн т, -8,4%), США (4,968 млн т, -32,5%) та Росія (4,7 млн т, -19,4%).

У цілому в квітні 2020 року у порівнянні з квітнем минулого року 64 країни, що входять в рейтинг WSA, скоротили виробництво сталі на 13% - до 137,098 млн тонн.

За підсумками перших чотирьох місяців поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 10,6% - до 6,657 млн тонн.

Всього в січні-квітні 2020 року 64 країни на 4,1% скоротили виробництво сталі, до 580,994 млн тонн відносно січня-квітня 2019 року.

Як повідомлялося раніше, українські металурги за підсумками 2019 року скоротили виробництво сталі на 1,2% у порівнянні з 2018 роком – до 20,8 млн тонн, зберігши 13-те місце в списку світових виробників цієї продукції.

У березні 2020 року вітчизняні металурги у порівнянні з березнем минулого року знизили виробництво сталі на 10,3% – до 1,765 млн тонн, піднявшись при цьому з 13-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції.



Данія побудує штучні острови для обcлуговування вітрових станцій

Данія побудує штучні острови у Північному та Балтійському морі для обcлуговування вітрових станцій.

Про це повідомляє сайт Eco Town.

Центри експлуатації ВЕС зведуть у рамках свого нового Плану дій у сфері клімату.

У Північному морі буде створений штучний острів потужністю 2 ГВт з можливістю збільшення потужності до 10 ГВт у майбутньому.

Центр у Балтійському морі буде базуватися на існуючому острові Борнхольм. Цей проект просувала данська енергетична компанія Orsted. Обидва центри і офшорні вітрові електростанції поблизу мають намір побудувати до 2030 року.

Відповідно до датської «енергетичної угоди», до 2030 року 100% споживання електроенергії Данії має забезпечуватися на основі відновлюваних джерел енергії.

За словами міністру клімату та енергетики Дена Йоргенсена, вартість об’єктів складе приблизно 14,7 мільйонів доларів США. «Переважна частина фінансуватиметься приватними інвесторами без державних субсидій або з невеликою підтримкою», – зауважив він.

Енергетичні острови забезпечать більш ефективне використання морських вітрових ресурсів далеко від узбережжя і зменшать потребу у нових вітрових електростанціях на суші, наголошують у Міністерстві фінансів.

Проект енергетичних островів також розглядається як засіб проти кризи коронавірусу. «Нам потрібен екологічний та економічно розумний розвиток. Ми представляємо план, який створить основу для тисяч зелених робочих місць», – зазначив міністр фінансів Данії Микола Ваммен.

У 2019 році вітроелектростанції Данії виробили 47% електроенергії.

За час пандемії 25 найбагатших людей світу заробили $255 млрд

Мільярдери зі списку 25 найбагатших людей світу сумарно заробили 255 мільярдів доларів за два місяці пандемії COVID-19.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Forbes.

«Загальний стан двадцяти п'яти найбагатших людей в списку світових мільярдерів Forbes став на 255 мільярдів доларів більше, ніж тоді, коли фондовий ринок США 23 березня досяг середнього пандемічного мінімуму», – йдеться в повідомленні.

Найбільше за ці два місяці заробив засновник Facebook Марк Цукерберг, його статки збільшилися на 31,4 мільярда – до 86,5 млрд доларів.

Другим за розміром прибутку є засновник і керівник торговельного онлайн-майданчику Amazon, найбагатша людина в світі за версією Forbes, – Джефф Безос. Він заробив 29,9 мільярда доларів, збільшивши свій дохід до 146,9 мільярда доларів.

Третім став глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбані, він збільшив свої статки майже на 20 мільярдів доларів.

Зміни розміру стану мільярдерів оцінювалися з 23 березня до 22 травня.