Падіння промислового виробництва у квітні прискорилося до 16,2%

Спад промислового виробництва в Україні у квітні 2020 року порівняно до квітня 2019 року без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 16,2%.

Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики.

З урахуванням коригування на ефект календарних днів промислове виробництво у квітні у річному вираженні впало на 16,7%.

У порівнянні до березня промвиробництво впало на 12,8% без урахування коригування на ефект календарних днів або на 6% — з урахуванням.

Зазначається також, що у березні падіння відбулося на 7,7%, у лютому — на 1,5%, у січні — на 5,1%.

Найбільше падіння у квітні відбулося у переробній промисловості — 20,3%. У видобувній промисловості падіння становило 11,2%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря — 7,2%.

Також зазначається, що протягом чотирьох місяців поточного року Україна скоротила промвиробництво на 7,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Варто зазначити, що дані Держстату наводяться без урахування окупованих територій в Донецькій і Луганській областях та АР Крим.