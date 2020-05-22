У Мінцифрі анонсували запуск безкоштовної онлайн-школи для підприємців

Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку готується до запуску Національної онлайн-школи для підприємців на платформі Дія.Бізнес.

Про це йдеться на офіційній сторінці міністерства у фейсбук.

Зазначається, що це будуть безкоштовні освітні програми для підприємців з метою розвитку їх навичок.

Одним із перших навчальних курсів буде фінансова грамотність для підприємців.

Також у повідомленні запрошують представників малого і середнього бізнесу взяти участь у короткому опитуванні щодо потенційних тем курсу з фінансової грамотності https://bit.ly/financial_literacy_poll. Відповіді на анкету обіцяють використати при підготовці матеріалів курсу.