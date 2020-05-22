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ТРЦ в Києві можуть запрацювати з 27 травня

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Міський голова Києва Віталій Кличко під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів (УРТЦ) заявив про рішення київської влади відкрити торгові центри в столиці наступного тижня. Ймовірно, 27 травня.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на УРТЦ.

«На зустрічі обговорювалися питання епідеміологічної ситуації в Києві, важливості якнайшвидшого відкриття ТРЦ, залежності роботи ТРЦ від транспортної інфраструктури столиці, заходи безпеки. Кличко наголосив на важливості дотримання всіх санітарних рекомендацій і вимог для роботи ТРЦ і вказав на необхідність ретельної підготовки ТЦ до відкриттю», – повідомляють в УРТЦ.

Глава УРТЦ Максим Гаврюшин назвав таке рішення важливим і правильним.

«Для торгових центрів цілком здійсненна норма в 10 кв. М загальної площі на 1 людину. Кількість людей в ТРЦ легко контролюється автоматичною системою підрахунку відвідувачів і охороною на кожному вході», – резюмували в УРТЦ.

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