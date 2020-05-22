На відновлення після карантину 60% компаній знадобиться до одного року

Щоб досягти докарантинного рівня розвитку, 20% підприємців знадобиться шість місяців, а для 39% – близько одного року.

Такі результати показало опитування, проведене Європейською Бізнес Асоціацією у період з 12 по 21 травня серед 105 компаній.

17% опитних підприємств заявили, що їм знадобиться два роки, 7% – більше двох років. 10% відповіли, що не можуть спрогнозувати необхідний час на відновлення, а ще 4% не втратили темпи розвитку за час карантину.

Стосовно готовності відновити роботу, більшість з опитаних компаній готові відновити офлайн або повернутися до офісу вже найближчим часом: 35% у травні та 34% – у червні. До того ж, 16% опитаних повідомили, що вже відновили роботу або зовсім її не припиняли у зв’язку з особливостями діяльності компанії. Ще 15% поки не планують повернення до офісу або не визначилися з остаточною датою.

У контексті організації роботи в офісі, 42% планують впровадити гнучкий або позмінний графік роботи, ще 13% рекомендуватимуть своїм працівникам продовжувати роботу з дому.

Поетапно виходити на роботу (25% працівників в офісі з можливим збільшенням до 50%) готуються 20% компаній. Ще 17% підприємств готові до виходу в офіс 50% співробітників з перших тижнів з можливим розширенням до 75%.

Базуючись на досвіді останніх декількох місяців, 62% директорів повідомили, що розглядають варіант повної чи часткової зміни режиму роботи на віддалений на постійній основі. Більшість з них готові дозволити до 50% персоналу працювати віддалено.

Більшості компаній вдалося зберегти заробітну плату працівникам у незмінному вигляді – про це повідомили 62% респондентів. Скорочення заробітної плати торкнулося 23% компаній, водночас 7% збільшили заробітну плату для деяких категорій працівників. Ще у 3% — деякі категорії працівників пішли в неоплачувану відпустку.

Зберегти персонал компанії у незмінному складі вдалося 82% бізнесів, а 8% навіть зараз шукають нових працівників. Відповідно, 11% компаній були вимушені скоротити свій штат.

Якщо говорити про фінансові результати двох місяців карантину, то більшість бізнесів повідомляють про втрати. Так, 36% опитаних зазнали до 20% втрат від доходів, ще 28% — на рівні 20-50%, і 18% — 50-75% втрат від доходів. Тільки 11% повідомили, що жодних змін не відбулося, а 3% змогли збільшити дохід до 20%.

Також бізнес запропонував три найнеобхідніші заходи підтримки, яких компанії наразі потребують: