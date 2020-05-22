Компанія MAERSK консолідує свої судозаходи в порту TIS

Світовий лідер контейнерних вантажоперевезень данська компанія MAERSK з кінця травня 2020 року консолідує свої судозаходи в одному українському порту — TIS.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив співвласник TIS Андрій Ставніцер.

«Частка MAERSK у загальному контейнерному вантажообігу України з 2018 року зросла на 40%. Зазначений приріст відбувся саме в TIS, багато в чому завдячуючи нашим контейнерним потягам», — пише він.

За словами Ставніцера, TIS першим з українських портів ще у 2017 році почав працювати з сервісом контейнерних поїздів. Перший регулярний «блок-потяг» почав ходити за маршрутом TIS-Дніпро-TIS.

На сьогоднішній день TIS щотижня відправляє 15 потягів по Україні: Дніпро, Київ, Харків, Тернопіль, Чернігів. Найближчим часом можливе розширення мережі контейнерних потягів до країн ближнього зарубіжжя.

«За три роки функціонування залізничної мережі перевезень контейнерів вже половина контейнерного обороту TIS «пересіла» з автомобільного транспорту на потяги. За оцінками експертів, саме ефективність сервісу контейнерних поїздів стала причиною для MAERSK прийняти рішення про консолідацію своїх вантажопотоків у TIS», — написав Ставніцер.

Також він нагадав, що ринок контейнерних перевезень в українських портах у 2019 році виріс порівняно з 2018 роком до 797,7 тис. TEU або на 16%, з яких половина припадає на частку MAERSK. У структурі контейнерного вантажообігу українських портів частка MAERSK склала за підсумками 2019 року майже 30%.