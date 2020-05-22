Авіакомпанія Windrose запроваджує проїзний квиток на літак

Українська авіакомпанія Windrose першою в Україні запроваджує проїздний квиток на авіатранспорті.

Про це йдеться на офіційній сторінці авіакомпанії у фейсбук.

«Українська авіакомпанія WINDROSE-reliable wings після відновлення авіасполучення планує розпочати програму внутрішніх авіаперевезень шістьма містами України на літаках ATR-72 та першою серед вітчизняних авіаперевізників запровадить проїзний квиток на авіаційному транспорті», — сказано у повідомленні.

Згідно з повідомленням, проїзний стане гнучким механізмом для бронювання перельотів Україною за фіксованим тарифом.

В залежності від типу авіапроїзного (всього їх – три) , пасажир отримує можливість здійснювати від 10 до 100 перельотів в межах України, включаючи такі напрямки як Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Харків і Миколаїв.

Термін дії авіапроїзного – один рік від дати придбання.