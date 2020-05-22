На Донбасі може з’явитися мережа української книги

На території Донецької та Луганської областей може з’явитися мережа соціальних книгарень.
Таку ідею хоче втілити гість дев’ятнадцятої зустрічі онлайн-марафону «БрейнШторм марафон» – власник Дому книги «Еней» у Бахмуті (Донецька обл.) Володимир Дериведмідь
За його словами, мінімум, на який потрібно орієнтуватися, це по одній книгарні у шести містах Донбасу: Маріуполь, Покровськ і Краматорськ у Донецькій області та Сєвєродонецьк, Сватове і Лисичанськ у Луганській.
Особливістю цих книгарень має бути те, що книжки у них продаватимуться за ціною видавництва, без націнки на логістику і від власника книгарні. Це можна буде зробити за рахунок знижки від самих видавництв.
Крім того, потрібно також врахувати особливості логістики, які сьогодні є на Донбасі. Часто логістика тут може бути нестабільною. Тому Володимир Дериведмідь також розраховує на співпрацю з «Новою поштою».
Але є й інша особливість цієї мережі.
«Кожна книгарня має бути не лише книгарнею, а ще й розповідати про героя цієї місцевості, який під час військових дій на Донбасі пожертвував найдорожчим, що у нього було – своїм життям», – говорить Володимир Дериведмідь, який також назвав свій книжковий магазин на честь військового, який загинув у Ілловайському котлі.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком
- Розмова з Сергієм Сидоруком
- Розмова з Вадимом Притуляком
- Розмова з Юрієм Кривошеєю
- Розмова з Ольгою Махнюк
- Розмова з Володимиром Чеповим
- Розмова з Олегом Грамотенком
- Розмова з Віктором Поліщуком