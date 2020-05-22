На Донбасі може з’явитися мережа української книги

Таку ідею хоче втілити гість дев’ятнадцятої зустрічі онлайн-марафону «БрейнШторм марафон» – власник Дому книги «Еней» у Бахмуті (Донецька обл.) Володимир Дериведмідь

За його словами, мінімум, на який потрібно орієнтуватися, це по одній книгарні у шести містах Донбасу: Маріуполь, Покровськ і Краматорськ у Донецькій області та Сєвєродонецьк, Сватове і Лисичанськ у Луганській.

Особливістю цих книгарень має бути те, що книжки у них продаватимуться за ціною видавництва, без націнки на логістику і від власника книгарні. Це можна буде зробити за рахунок знижки від самих видавництв.

Крім того, потрібно також врахувати особливості логістики, які сьогодні є на Донбасі. Часто логістика тут може бути нестабільною. Тому Володимир Дериведмідь також розраховує на співпрацю з «Новою поштою».

Але є й інша особливість цієї мережі.

«Кожна книгарня має бути не лише книгарнею, а ще й розповідати про героя цієї місцевості, який під час військових дій на Донбасі пожертвував найдорожчим, що у нього було – своїм життям», – говорить Володимир Дериведмідь, який також назвав свій книжковий магазин на честь військового, який загинув у Ілловайському котлі.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: