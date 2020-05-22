Керуючий партнер компанії Megogo долучився до спільноти національних інвесторів БІЗНЕС100

MEGOGO — найбільший у Східній Європі медіасервіс для перегляду відео, ТБ та прослуховування аудіо. Щомісячна аудиторія — понад 55 млн унікальних користувачів. Каталог ресурсу — більш як 90 тис. годин контенту. Медіасервіс співпрацює із відомими студіями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures та іншими.

MEGOGO змінює звички користувачів щодо сучасного споживання контенту. Телебачення із інтерактивними функціями, кіно і мультфільми найвищої якості, система рекомендації контенту на основі вподобань. Близько 55 власних тематичних інтерактивних каналів, а також канали із ексклюзивними подіями та шоу — MEGOGO Футбол і MEGOGO LIVE. Тисячі аудіокнижок та сотні подкастів для користувачів мобільного додатку. Окремий розділ із іграми на Smart TV.

MEGOGO доступний на телевізорах із функцією Smart TV, медіаплеєрах, приставках Apple TV, Android TV, ігрових консолях, смартфонах і планшетах на базі iOS та Android, а також комп’ютерах.

MEGOGO допомагає просувати український бізнес за допомогою своїх рекламних інструментів, напрацьованих за 10 років.

У 2016 року компанія стала виготовляти власні відеопродукти, транслювати культурні та спортивні події. Наприкінці 2019 року вона запустила розділ з аудіокнижками та подкастами, в тому числі власного виробництва. Детальніше за посиланням https://megogo.net/ua

«Сьогодні як ніколи бізнесу необхідно об’єднуватися та діяти разом. Таку єдність я зараз бачу у спільноті БІЗНЕС100. Вірю, що разом з однодумцями ми зможемо спільно створити багато корисних напрацювань для економічного розвитку нашої країни», — говорить Федір Дроздовський.

Команда журналу БІЗНЕС та учасники БІЗНЕС100 запрошують долучатись до спільноти національних інвесторів нових свідомих бізнесменів.