Втрати для української економіки від карантину можуть скласти $50 млрд

Про це свідчать розрахунки, які представила Київська школа економіки під час презентації дослідження «Скільки Україні коштує карантин?»

У KSE зазначають, що втрати для економіки можна порахувати у двох показниках: втрати у вартості людських життів та втрати у відсотках ВВП.

Згідно з розрахунками економістів, повна відміна карантину призвела б до втратити 120 тис життів. Якщо перерахувати 120 тис життів у гроші (аби мати єдину одиницю виміру), то зняття карантину коштувало би Україні $50-54 млрд.

Зазначається, що для розрахунку вартості 120 тис. життів взято показник у $454 тис., який розрахував для України науковець Кіп Віскучі через адаптацію показників США.

Отож, вартість карантину у $54 млрд можна порівняти з 35% ВВП в поточних доларах США на 2019 рік (номінальний ВВП в гривні 3,974 млрд = $154 млрд).

За другий показник взято прогнози по падінню ВВП України від Міжнародного валютного фонду та консенсус-прогнозу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Для оцінки використано методологію університету Вайомінгу (США). І, згідно з ними, втрати від введення карантину для економіки України також дорівнюють $50-54 млрд, що розраховується як чиста приведена вартість втрат.

«При цьому, потрібно тверезо оцінити можливі наслідки від того, що було б, якби карантин не запроваджували. Ми говоримо про над 120 тисяч втрачених життів та понад 5 млн захворівших. Або 12,5% населення. Тобто до 12,5% могло б «випасти» з робочої сили – не працювали би, не створювали продукт. Але насправді померло б набагато більше людей, бо система охорони здоров’я захлиналася б, реанімації були б зайняті лише коронавірусними хворими – всі інші не могли б отримати місце в реанімації», – наголосила віцепрезидентка KSE Наталія Шаповал під час презентації.

Відповідно, щоб зробити висновок чи потрібен був карантин з точки зору економічних втрат, потрібно порівняти показники втрат у людських життях та у ВВП.

«Чистий економічний ефект від карантину майже нульовий. Але завдяки карантину, і це дуже важливо, нам вдалося врятувати життя людей. Тому варто продовжувати карантинні обмеження, поступово послаблюючи їх, вводити смарт-підхід – розумний, таргетований карантин», – наголосив президент KSE Тимофій Милованов.