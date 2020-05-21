Через пандемію світова торгівля може скоротитися на 32% – СОТ

За прогнозом Світової організації торгівлі, світова торгівля у зв'язку з пандемією коронавірусу та її економічними наслідками може скоротитися у 2020 році на 32% у порівнянні з 2019 роком.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу організації.

Згідно з оптимістичним прогнозом, світова торгівля скоротиться на 13%.

У СОТ підкреслили, що глибина падіння залежить від тривалості пандемії та ефективності заходів міжнародного співтовариства та окремо держав щодо мінімізації її негативного впливу.

В організації зазначили, що світова торгівля продовжує своє скорочення ще з 2019 року, коли СОТ зафіксувала падіння обсягів торгівлі на 0,1%.

Як повідомлялося раніше, Україна підтримала заяву Світової організації торгівлі про забезпечення відкритої та передбачуваної торгівлі продовольством під час пандемії коронавірусу.