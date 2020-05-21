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21
Чт., трав.
wooman
Трансормація Бізнесу

ЄБРР надав Fozzy Group кредит у $60 млн на розширення мережі та відкриття «зеленого» супермаркету

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Європейський банк реконструкції та розвитку наддав довгостроковий кредит у $60 млн компанії Fozzy Group на реалізацію інвестиційної програми.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Зокрема, зазначається, що кредит допоможе українському ритейлеру продуктів харчування відкрити та оновити 41 супермаркет «Сільпо» та 29 магазинів «Фора».

Кредит може вибиратися не лише у доларах, а й в євро чи гривні, що у останньому випадку дозволяє обмежити валютні ризики.

Також повідомляється, що у магазинах групи будуть запроваджені кращі та більш безпечні стандарти шопінгу.

«Українські виробники харчової продукції, у тому числі малі та середні підприємства, що постачають продукти Fozzy Group, також зможуть скористатися новими можливостями для бізнесу з відкриттям нових магазинів групи під популярними брендами «Сільпо» та «Фора», – сказано у повідомленні.

У контексті цієї інвестиційної програми «Cільпо» також запустить перший «зелений» супермаркет в Україні, який буде повністю відповідати принципам методу оцінювання екологічної ефективності будівель BREEAM, які використовуються для екологічного будівництва.

ЄБРР Fozzy Group ритейлери супермаркет