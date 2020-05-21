Аграрії вийдуть на акцію протесту проти введення квот на імпорт добрив

Про це у своєму зверненні до Президента України Володимира Зеленського повідомив голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.

За його словами, аграрії вийдуть на основні автомагістралі країни, аби заявити про свою незгоду із таким наміром Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Нам стало відомо, що завтра Міністерство економіки хоче ввести квоти на імпорт добрив з інших країн. Мова йде про країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки та інші країни. Щоб не було ніяких маніпуляцій, ми, як Всеукраїнська Аграрна Рада, виступали і виступаємо категорично проти завезення добрив з Російської Федерації. Але заборонити ввезення добрив з інших країн – це буде катастрофа для аграрного сектору України», – зазначив голова ВАР.

Андрій Дикун наголосив, що, фактично, лише останній рік аграрії мають можливість купувати добрива по ринковій ціні. До того тривала довга боротьба із монополістом у виробництві добрив в Україні – групою компаній «Остхем», які належить олігарху Дмитру Фірташу. Свою продукцію на вітчизняному ринку заводи реалізували за значно завищеними цінами. Рішення Мінекономрозвитку у такому випадку лише посилить позицію олігарха і аграріям знову доведеться переплачувати.

«Ми категорично проти цього рішення! Окрім того, що постраждають аграрії і, як результат, пересічні громадяни України, країни, проти яких будуть введені квоти, введуть дзеркальні санкції. І, в першу чергу, по основних статтях нашого експорту. І, знову ж таки, мова іде про сільське господарство. Введенням квот ми порушуємо угоду зі Світовою організацією торгівлі і Асоціацію з Європейським Союзом, яку ми підписали. Немає жодних підстав для такого рішення. Ні економічних, ні логічних, окрім одного – дати монополісту в черговий раз нажитися на українцях», — сказав голова ВАР.

Андрій Дикун закликав Президента втрутитись у ситуацію та не допустити прийняття даного рішення.

Також зазначається, що місце проведення акції буде повідомлено додатково.