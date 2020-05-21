ТРЦ у Києві відкриють після повноцінного запуску громадського транспорту – Кличко

Торгово-розважальні центри Києва відновлять свою роботу тільки після повноцінного запуску руху громадського транспорту, орієнтовно з наступного тижня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

За його словами, на повноцінний запуск закладів харчування можна розраховувати не раніше 10 червня – поки ресторанний бізнес може запуститися тільки у режимі літніх терас. З того ж дня можуть відновити роботу готелі. Проведення масових заходів також можливе не раніше цієї дати.

Проте цей план є попереднім і може бути виконаний тільки за умови сприятливої епідеміологічної ситуації у місті.

У контексті підтримки найбільш постраждалих індустрій та бізнесів, Віталій Кличко повідомив, що міська влада пропрацює рішення щодо підтримки туристичного бізнесу, а також запропонував скористатися вже існуючими програми: зменшенням розміру орендної плати за користування комунальним майном, знижками за кредитними договорами, фінансуванням від Фонду розвитку підприємництва.

Зазначається також, що Європейська Бізнес Асоціація разом з міською владою напрацює антикризовий план для відновлення роботи готельного бізнесу, аби мінімізувати негативний вплив карантину на роботу готелів. У зв’язку з цим було погоджено провести окрему зустріч, де детально обговорити ситуацію в готельній індустрії, можливі кроки та стимули задля підтримки бізнесу.