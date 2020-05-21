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21
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Sibelco Group придбала два українські глиновидобувні підприємства

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Міжнародний виробник промислових мінералів Sibelco Group придбав два українські глиновидобувні підприємства: ТОВ «Євромінерал Україна» та ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів».

Про це повідомляє прес-служба юридичної фірми INTEGRITES, яка супроводжувала транзакцію.

«Придбання українських підприємств, які офіційно стали частиною Sibelco, допомогло компанії зміцнити свої позиції на регіональному ринку та розширити доступ до сировинних запасів», — сказано у повідомленні.

Sibelco Group — один з провідних європейських виробників промислових мінералів для промислових цілей. До складу Sibelco входить понад 170 виробничих об’єктів в більш ніж 30 країнах. Головний офісом концерну розташований у Бельгії.

На ринку України компанія Sibelco з’явилася наприкінці 2009 року, коли завершила угоду з придбання одного з найбільших постачальників глини в Україні акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Глини Донбасу» (Дорожне, Донецька область).

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