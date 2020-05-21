Укроборонпром хоче співпрацювати з бізнесом у розвитку авіаційних та наземних безпілотників

«Укроборонпром» шукає механізми співпраці з приватними виробниками озброєння, зокрема, щодо розвитку авіаційних та наземних безпілотних апаратів оборонного та подвійного призначення.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті концерну.

За словами заступниці генерального директора «Укроборонпрому» з інновацій Надії Васильєвої, співпрацю державного концерну та приватного сектору вирішили обговорювати саме на прикладі безпілотних апаратів, оскільки вже розроблено велику кількість легких розвідувальних та моніторингових комплексів, але наразі на українському ринки немає бойових машин, поставлених на озброєння.

«За останні 2 місяці ми суттєво посунулися у розробці продуктової стратегії інноваційних продуктів «Укроборонпрому» і ми відкриті до співпраці з приватним сектором щодо нових розробок», – заявила Надія Васильєва.

За її словами, разом з ключовими гравцями українського ринку БПА та українськими силовиками концерну вдалося напрацювати кілька потенційних моделей співпраці з приватним сектором. Зараз продовжується обговорення та пошук нових інвестиційних та фінансових моделей. «Наступного тижня ми плануємо обговорення цих бізнес-моделей співпраці у Міністерстві економіки», – говорить Надія Васильєва.

За її словами, приватний сектор очікує від «Укроборонпрому» загального менеджменту для проведення фінального продукту через бюрократичні процеси системи постановки на озброєння, а також спільної розробки апаратів, створення їх бойової частини та підготовки до серійного виробництва, що передбачає значні витрати.

У свою чергу представники Генерального штабу ЗСУ пояснили, що ключовою причиною неприйняття вже виготовлених машин є брак їх випробувань у реальних бойових умовах на полігонах.

Це перша зустріч з низки подій, запланованих «Укроборонпромом» для побудови діалогу з представниками оборонних відомств, експертами та приватними виробниками озброєння та військової техніки.