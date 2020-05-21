Бізнес просить дозволити використовувати до 70% екоподатку на інвестиції в екомодернізацію

Свою пропозицію Асоціація виклала в листі на адресу керівництва парламентських комітетів з питань фінансів, бюджету та екологічної політики, а також Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає GMK Center.

«Першочерговою метою внесення змін до чинного природоохоронного законодавства в частині екоподатку має бути не підвищення його ставок, а забезпечення цільового використання коштів, що надходять від сплати екоподатку, в тому числі створення економічних механізмів для інвестування в екологічну модернізацію підприємств», – сказано в документі.

У 2019 році українські підприємства збільшили відрахування екологічного податку до держбюджету на 40% порівняно з попереднім роком – до 3,9 млрд грн. Згідно з даними Мінекоенерго, кошторис бюджетної програми «Здійснення природоохоронних заходів» у 2019 році становив трохи більше 481 млн грн, тобто близько 12,35% усіх надходжень.

У зв’язку з цим бізнес-співтовариство пропонує дозволити підприємствам використовувати до 70% коштів екологічного податку на інвестиції в природоохоронні заходи. Такий крок дасть змогу підвищити ефективність використання коштів у частині впливу на екологічну обстановку, оскільки промислові підприємства розуміють, за рахунок реалізації яких заходів можна знизити навантаження на довкілля.

Крім того, експерти ЄБА вважають за доцільне забезпечити зарахування коштів екоподатку виключно в спеціальні фонди з розподілом 70% – до місцевих бюджетів та 30% – до держбюджету.

Зараз екоподаток розподіляється між бюджетами різних рівнів у таких пропорціях: місцеві бюджети – 55%, держбюджет – 45%.

Бізнес-спільнота вважає за доцільне залишити на нинішньому рівні екоподаток за викиди СО 2 . А в перспективі – замінити його системою торгівлі квотами на викиди. Податок за викиди СО 2 , на переконання експертів Асоціації, слід скасувати.

Щоб гармонізувати всі ці зміни, ЄБА закликає депутатів сприяти відхиленню серії законопроектів (№2367, №2367-1, №2367-2, №2465, №2465-1) і консолідувати всі раціональні пропозиції, які в них містяться, в єдиному узгодженому проекті закону. У ньому мають бути передбачені конкретні інструменти фінансування екологічної модернізації промисловості та енергетики.