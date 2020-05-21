Митниця запустила пілот з оформлення декларацій в автоматичному режимі

Державна митна служба запровадила пілотний проект з виконання митних формальностей у автоматичному режимі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, проект спрямований на спрощення процедури митного оформлення та створення сприятливих умов для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Наразі пілот стосуватиметься трьох митних режимів: експорт, переробка на митній території, реекспорт (після переробки).

«Відтепер для цих режимів тестуватиметься так званий автоматичний випуск декларацій. Він передбачає можливість автоматичного оформлення митних декларацій без участі посадових осіб митниць. Тобто декларації, які відповідатимуть певним критеріям і оцінюватимуться як низькоризикові, направлятимуться системою оформлення в окреме вікно», — сказано у повідомленні.

Якщо у декларації виявляться ризики або спрацьовує система АСАУР, її митне оформлення продовжиться за звичайною процедурою. Якщо ж система не виявить помилок та ризиків, декларація буде оформлена автоматично, про що декларант отримає відповідне повідомлення.

Для реалізації пілоту розроблено спеціальний алгоритм виконання митних формальностей в залежності від видів транспорту, митних режимів та типів митних декларацій.

Зазначається також, що для декларантів процедура подачі декларації залишається без змін.

«Отримані в ході реалізації проекту напрацювання дадуть можливість розширити застосування автоматичного оформлення та у майбутньому підключити інші митні режими», — зазначають у прес-службі.