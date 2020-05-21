Обов’язкове страхування посівів аграріями потрібно ввести на рівні держбанків

На рівні державних банків потрібно ввести обов’язкове страхування посівів.
Про це під час вісімнадцятої зустрічі онлайн-марафону «БрейнШторм марафон» заявив засновник компанії МАКОШ, співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Віктор Поліщук.
За його словами, попри те, що зараз існує багато страхових компаній, які займаються страхуванням посівів, аграрії бояться з ними співпрацювати через те, що страхові виплати отримати важко або через те, що такого досвіду просто немає.
«Я бачу це саме на рівні державних банків, бо це б гарантувало виконання випал, а не так, що представники банку чи страхової приїжджають до аграрія і говорять, що у нього посуха на полях, бо він сам так захотів», – говорить Віктор Поліщук.
На його думку, на рівні двох-трьох топових держбанків можна було б ввести державну програму і запровадити певну символічну плату на страхування посівів.
«Так, як КАСКО на машину. Ти собі їздиш, а усе, що стається з машиною, — проблеми страхової компанії, а не твої. Таким чином ми б дозволили аграріям бути менш залежними від погодних умов. Від посухи як на півдні, чи від злив як зараз в центральній частині України, де внаслідок дощів посіви залило чи змило. Ми би допомогли регулювати ці ризики, бо аграрії в цьому плані дуже незахищені.», – пояснив Віктор Поліщук.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком
- Розмова з Сергієм Сидоруком
- Розмова з Вадимом Притуляком
- Розмова з Юрієм Кривошеєю
- Розмова з Ольгою Махнюк
- Розмова з Володимиром Чеповим
- Розмова з Олегом Грамотенком