Обов’язкове страхування посівів аграріями потрібно ввести на рівні держбанків

Про це під час вісімнадцятої зустрічі онлайн-марафону «БрейнШторм марафон» заявив засновник компанії МАКОШ, співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Віктор Поліщук.

За його словами, попри те, що зараз існує багато страхових компаній, які займаються страхуванням посівів, аграрії бояться з ними співпрацювати через те, що страхові виплати отримати важко або через те, що такого досвіду просто немає.

«Я бачу це саме на рівні державних банків, бо це б гарантувало виконання випал, а не так, що представники банку чи страхової приїжджають до аграрія і говорять, що у нього посуха на полях, бо він сам так захотів», – говорить Віктор Поліщук.

На його думку, на рівні двох-трьох топових держбанків можна було б ввести державну програму і запровадити певну символічну плату на страхування посівів.

«Так, як КАСКО на машину. Ти собі їздиш, а усе, що стається з машиною, — проблеми страхової компанії, а не твої. Таким чином ми б дозволили аграріям бути менш залежними від погодних умов. Від посухи як на півдні, чи від злив як зараз в центральній частині України, де внаслідок дощів посіви залило чи змило. Ми би допомогли регулювати ці ризики, бо аграрії в цьому плані дуже незахищені.», – пояснив Віктор Поліщук.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: