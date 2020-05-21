БІЗНЕС запрошує на зустріч з Володимиром Дериведмедем у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час зустрічі спікер розповість про унікальний кейс з побудови мережі магазинів української книги на Донбасі

У п’ятницю 22 травня об 11:00 відбудеться дев'ятнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру: Володимир Дериведмідь, власник Дому книги «Еней».

Тема ефіру: Унікальний кейс: побудова мережі магазинів української книги на Донбасі.

Питання для обговорення:

Мрія чи бізнес-мрія з соціальною складовою.

Ринок української книги на лінії розмежування.

Хто стратегічні партнери – бізнес чи держава?

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: