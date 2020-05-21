БІЗНЕС запрошує на зустріч з Володимиром Дериведмедем у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час зустрічі спікер розповість про унікальний кейс з побудови мережі магазинів української книги на Донбасі
У п’ятницю 22 травня об 11:00 відбудеться дев'ятнадцята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Гість ефіру: Володимир Дериведмідь, власник Дому книги «Еней».
Тема ефіру: Унікальний кейс: побудова мережі магазинів української книги на Донбасі.
Питання для обговорення:
- Мрія чи бізнес-мрія з соціальною складовою.
- Ринок української книги на лінії розмежування.
- Хто стратегічні партнери – бізнес чи держава?
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком
- Розмова з Сергієм Сидоруком
- Розмова з Вадимом Притуляком
- Розмова з Юрієм Кривошеєю
- Розмова з Ольгою Махнюк
- Розмова з Володимиром Чеповим
- Розмова з Олегом Грамотенком
- Розмова з Віктором Поліщуком