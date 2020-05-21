Медичний онлайн-хаб DOC.ua надаватиме українцям безкоштовні аудіоконсультації

Міністерство охорони здоров’я та DOC.ua, який входить у групу компаній «Ефективні інвестиції», уклали Меморандум про співпрацю.

Про це йдеться у прес-релізі онлайг-хабу.

Відтепер і до першого червня включно кожен українець має можливість отримати безкоштовні медичні аудіоконсультації від терапевта.

Аудіоконсультації в онлайн-режимі, які пропонує DOC.ua, дають змогу дистанційно отримати фахову пораду, що актуально та зручно не тільки під час поступового виходу з карантину, а і в повсякденному житті. Користування такою послугою знижує ризик виникнення ускладнень хвороби, адже можна отримати професійну консультацію не виходячи з дому.

Для того, щоб скористатися аудіоконсультацією, достатньо заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем. Тривалість одного сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щодня, без вихідних. Кількість консультацій для одного пацієнта не обмежена.

Термін дії безкоштовного користування аудіоконсультаціями може бути продовжено. Про це можна буде дізнатися на сайті онлайн-хабу.

«Зберегти здоров’я та життя людей – найголовніше, тому надважливо, щоб у такі складні часи бізнес і влада виступали єдиною силою. Ми вдячні керівництву міністерства за взаєморозуміння й готовність до плідної співпраці», – зазначає голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції» Ігор Ліскі.

Для тих, хто бажає пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції DOC.ua також пропонує послуги з онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber.

Нагадаємо, що масштабна співпраця онлайн-хабу з органами державної влади щодо впровадження безкоштовних медичних онлайн-консультацій розпочалася навесні поточного року, коли завдяки партнерству з Черкаською та Херсонською обласними державними адміністраціями, послуга стала доступною для мешканців цих регіонів.