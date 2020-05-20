Квотування імпорту мінеральних добрив призведе до ряду негативних наслідків

Про це йдеться у заяві Асоціації «Спілка Виробників, Імпортерів і Трейдерів Агрохімії і Агротехнологій» (СВІТ Агрохімії).

До членів Асоціації надійшов неофіційний документ про підготовку рішення про введення квотування імпорту мінеральних добрив. У зв’язку з цим Асоціація стурбована можливістю введення такого квотування, адже воно порушує принципи формування конкурентного ринку і матиме ряд негативних наслідків.

«На практиці квотування фізичних обсягів ввезення мінеральних добрив не залежно від країни походження означає, що українські виробники мінеральних добрив отримають гарантований ринок збуту своєї продукції в Україні, шляхом штучного обмеження присутності інших гравців на цьому ринку. Таким чином, буде втрачено економічні стимули до покращення умов постачання мінеральних добрив українським споживачам», – йдеться у зверненні.

Також зазначається, що Асоціація ще не має офіційно підтвердженого рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про запропоновані параметри квотування імпорту добрив. Проте, вони пропонують розглянути як таке рішення виглядатиме на прикладі аміачної селітри: потреба українського агросектору складає 1,5–2 млн тонн аміачної селітри на рік. Близько 1 млн тонн мінеральних добрив буде постачатися виключно національними виробниками і лише 500 тисяч тонн з альтернативних джерел.

«Тобто аграрні підприємства гарантовано зможуть закупити не більше третини добрив за ринковими цінами і на ринкових умовах. 2/3 потреби ринку буде безальтернативно постачатися національними виробниками за умовами, які будуть визначатися національним виробником, бо наразі в Україні все виробництво аміачної селітри сконцентроване в одній виробничій групі», — наголошують у Асоціації.

Згідно з повідомлення, введення квотування імпорту мінеральних добрив може призвести до наступних наслідків:

Монополізація і погіршення умов роботи на ринку мінеральних добрив;

Погіршення якості обслуговування постачальниками добрив потреб аграрних підприємств України;

Неринкове регулювання рівня цін на мінеральні добрива;

Можливість виникнення локального дефіциту добрив;

Зростання рівня корупції.

«Національне виробництво мінеральних добрив є необхідною складовою економічної і національної безпеки України. Українська держава повинна надавати підтримку і сприяти розвитку української хімічної промисловості. Але методи державної підтримки повинні бути ринковими і не шкодити рівню конкуренції. Наразі реальну конкуренцію у постачанні добрив українським споживачам можуть скласти лише зовнішні виробники мінеральних добрив. Конкуренція між національним виробниками по ряду товарних позицій – відсутня», – йдеться у повідомленні.