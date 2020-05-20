Економічний спад після коронакризи в Україні буде меншим, ніж після фінансової кризи у 2009 році

ВВП України у 2020 році скоротиться на 7% в результаті впливу на економіку зовнішніх та внутрішніх шоків.

Про це йдеться у новому економічному прогнозі Німецької економічної команди (GET) у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з повідомленням, цей показник на десять відсоткових пунктів нижче від рівня ВВП, прогнозованого до пандемії Covid-19, адже на початку року очікувалося, що у 2020 році ВВП зросте на 3%. За песимістичним сценарієм, рівень падіння ВВП збільшується до мінус 11,2%.

Незважаючи на це, економічний спад буде меншим, ніж під час фінансової кризи у 2009 році.

«Це зумовлено якісною макроекономічною політикою попередніх років, яка збільшила стійкість економіки та створила простір для використання підтримуючих заходів монетарної та фіскальної політики. Стабільність державних видатків підтримує економіку, незважаючи на зниження податкових надходжень, в той час як Україна вже незабаром має підписати нову угоду з МВФ. Додаткову підтримку для економіки забезпечують зниження облікової ставки Національним банком України та гнучкий обмінний курс», — сказано у повідомленні.

Головні результати дослідження:

Пандемія Covid-19 призведе до сильного скорочення ВВП України у 2020 році. Жорсткі, але необхідні внутрішні карантинні заходи знижують економічну активність у сфері роздрібної торгівлі, ресторанного бізнесу і транспорту. Обсяги експорту та грошових переказів з-за кордону падають, оскільки інші країни також сильно постраждали від пандемії.

Жорсткі, але необхідні внутрішні карантинні заходи знижують економічну активність у сфері роздрібної торгівлі, ресторанного бізнесу і транспорту. Обсяги експорту та грошових переказів з-за кордону падають, оскільки інші країни також сильно постраждали від пандемії. Різко скорочуються інвестиції, державне споживання стабілізує економіку. У 2020 році інвестиції в економіку України знизяться на 11,2%. Приватне споживання зменшиться на 5,7%. Стабільне державне споживання підтримає економіку – воно впаде лише на 0,7% порівняно з 2019 роком.

У 2020 році інвестиції в економіку України знизяться на 11,2%. Приватне споживання зменшиться на 5,7%. Стабільне державне споживання підтримає економіку – воно впаде лише на 0,7% порівняно з 2019 роком. Найбільше постраждає сфера транспорту. У цьому секторі передбачається скорочення обсягів надання послуг на 14,3% порівняно з 2019 роком. Роздрібна торгівля також зазнає негативного впливу – зниження її обсягів сягне 8%. Вплив пандемії на промисловість в цілому в Україні становитиме 5%.

У цьому секторі передбачається скорочення обсягів надання послуг на 14,3% порівняно з 2019 роком. Роздрібна торгівля також зазнає негативного впливу – зниження її обсягів сягне 8%. Вплив пандемії на промисловість в цілому в Україні становитиме 5%. Імпорт знижується більше, ніж експорт. У 2020 році імпорт в Україну знизиться на 12,7%, а експорт – на 7,6%. Це дозволить зберегти дефіцит рахунку поточних операцій стабільним на рівні мінус 0,3% ВВП за базовим сценарієм. За песимістичним сценарієм, баланс рахунку поточних операцій був би навіть додатним у розмірі 2,1% ВВП через сильніше падіння імпорту. Отже, для рахунку поточних операцій України не виникає загроз навіть при скороченні грошових переказів з-за кордону. Важливим фактором, що сприяє цьому, є підтримка НБУ гнучкого обмінного курсу.

У 2020 році імпорт в Україну знизиться на 12,7%, а експорт – на 7,6%. Це дозволить зберегти дефіцит рахунку поточних операцій стабільним на рівні мінус 0,3% ВВП за базовим сценарієм. За песимістичним сценарієм, баланс рахунку поточних операцій був би навіть додатним у розмірі 2,1% ВВП через сильніше падіння імпорту. Отже, для рахунку поточних операцій України не виникає загроз навіть при скороченні грошових переказів з-за кордону. Важливим фактором, що сприяє цьому, є підтримка НБУ гнучкого обмінного курсу. Макроекономічна стабілізація у роки перед кризою приносить результати. Через те, що економіка України була в хорошій формі, коли розпочалась пандемія, її вплив буде не настільки сильним, як вплив кризи 2009 року, яка призвела до скорочення ВВП на 15%.

«Залишається значна невизначеність. Економічний спад у 2020 році може погіршитися і далі, якщо стримуючі заходи не вдасться пом’якшити тоді, коли очікується. Що довше триватиме карантин, в результаті якого закриваються підприємства, тим повільнішим буде відновлення протягом прийдешніх років», – говорить Девід Заха, консультант Німецької економічної команди та провідний автор дослідження.

Повну версію дослідження можна переглянути за посиланням.