Гереги завершили угоду з придбання частки активів «Сварог Вест Груп»

Група компаній «Епіцентр К», що належить Олександру та Галині Герегам, завершила угоду із придбання частки активів агрохолдингу «Сварог Вест Груп» у Хмельницькій області, придбавши корпоративні права ТОВ «Хмельницьк-Агро».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«У результаті приєднання нових активів загальна площа земель, що знаходяться в обробітку сільськогосподарських підприємств «Епіцентр Агро», збільшилася майже на 40% – до 160 тисяч га, а обсяги посівних площ на території Хмельницької області в структурі агрохолдингу досягли 45%», – йдеться у повідомленні.

До складу підприємств «Хмельницьк-Агро» входить рослинницький напрямок, насіннєвий завод, тваринництво та зерносховища, подальшим розвитком яких планує займатися «Епіцентр Агро».

«Одним із пріоритетних завдань агрохолдингу є збільшення обсягів експорту вирощуваного зерна та подальша розбудова елеваторного господарства, зокрема, на Хмельниччині», – зазначають у прес-службі компанії.

Також повідомляється, що у наступному маркетинговому році завдяки активній розбудові елеваторної інфраструктури на Хмельниччині, що здійснюється паралельно зі збільшенням земельного банку, експорт зерна власного врожаю може вирости на 40-50% – до 1-1,1 млн тонн.

Сума угоди не розголошується.