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Трансормація Бізнесу

Нефьодов оскаржує своє звільнення в суді

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Максим Нефьодов просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді Голови Державної митної служби.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Максим Нефьодов просить суд визнати протравним та скасувати Розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 24 квітня, «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України» і просить поновити його на зазначеній посаді.

Також повідомляється, що Максим Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу , виходячи з розміру його середньоденної  (годинної) заробітної плати.

«Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом», — сказано у повідомленні.

митниця суд Державна митна служба Максим Нефьодов