Велика приватизація відбудеться після вирішення ситуації з COVID-19

Нестратегічні підприємства будуть готувати до приватизації після вирішення ситуації з пандемією COVID-19.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції.

«Середня і мала приватизація іде, і Фонд державного майна перевиконав план грошових надходжень у бюджет від приватизації. Що стосується великої приватизації – усе готово, все буде проводитися після закінчення ситуації з COVID-19. Перший об’єкт – готель «Дніпро» – готовий. Те саме стосується і великих підприємств, які не є стратегічними для України», — сказав він.

За словами Зеленського, першими на продаж підуть об’єкти, що належать Державному управлінню справами. До приватизації також готуватиметься компанія «Центренерго».

Нагадаємо, у 2020 році Фонд держмайна планував виставити на приватизацію шість великих об’єктів, серед яких готель «Дніпро», Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Одеський припортовий завод, «Президент-готель», «Електроважмаш» та «Центренерго». У зв’язку з пандемією коронавірусу Україна вирішила тимчасово відмовитися від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації.